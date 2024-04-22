Главный военный разведчик Израиля ушел в отставку

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
В ЦАХАЛ сообщили, что Аарон Халиву ищут преемника Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава разведывательного управления Израиля Аарон Халива попросил об освобождении от должности после исполнения своих обязанностей во время войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Аарон Халива по согласованию с начальником Генерального штаба подал прошение об увольнении со своего поста в связи с его руководящими обязанностями в качестве главы разведывательного управления в связи с событиями 7 октября», — сообщила армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Халива покинет свою должность и выйдет в отставку из ЦАХАЛа после назначения своего преемника.

7 октября началась война между Израилем и Палестиной. Столкновение между станами имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 33 137, передает RT.

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Глава разведывательного управления Израиля Аарон Халива попросил об освобождении от должности после исполнения своих обязанностей во время войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ). «Аарон Халива по согласованию с начальником Генерального штаба подал прошение об увольнении со своего поста в связи с его руководящими обязанностями в качестве главы разведывательного управления в связи с событиями 7 октября», — сообщила армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Халива покинет свою должность и выйдет в отставку из ЦАХАЛа после назначения своего преемника. 7 октября началась война между Израилем и Палестиной. Столкновение между станами имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 33 137, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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