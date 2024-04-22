Главный военный разведчик Израиля ушел в отставку

Глава разведывательного управления Израиля Аарон Халива попросил об освобождении от должности после исполнения своих обязанностей во время войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Аарон Халива по согласованию с начальником Генерального штаба подал прошение об увольнении со своего поста в связи с его руководящими обязанностями в качестве главы разведывательного управления в связи с событиями 7 октября», — сообщила армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Халива покинет свою должность и выйдет в отставку из ЦАХАЛа после назначения своего преемника.
7 октября началась война между Израилем и Палестиной. Столкновение между станами имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 33 137, передает RT.
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