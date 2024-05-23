Силуанов: налоговый режим для самозанятых не изменится

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Налоговый режим для самозанятых останется до 2028 года, заявил Силуанов Фото:

Для самозанятых налоговый режим останется неизменным до 2028 года. Он был введен в 2019 году и, согласно договоренности, длится 10 лет. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем», — заявил Силуанов. Трансляция велась на сайте Госдумы. Он добавил, что меры поддержки самозанятых, которые были озвучены ранее, реализуются.

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В понедельник, 20 мая, началось публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговом законодательстве России. Мероприятие прошло на площадке комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Основной акцент в процессе обсуждения и последующего совершенствования налоговой системы будет сделан на принципах стабильности и предсказуемости условий налогообложения, заявили спикеры на слушаниях. Эти принципы являются ключевыми для создания благоприятного экономического климата и поддержания доверия со стороны бизнеса.

В 2019 году в России был введен специальный налоговый режим, предназначенный для самозанятых граждан. Самозанятые физические лица и индивидуальные предприниматели, выбравшие данный налоговый режим, получают возможность уплачивать налоги по существенно сниженным ставкам. Налоговая ставка составляет 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

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Для самозанятых налоговый режим останется неизменным до 2028 года. Он был введен в 2019 году и, согласно договоренности, длится 10 лет. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. «Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем», — заявил Силуанов. Трансляция велась на сайте Госдумы. Он добавил, что меры поддержки самозанятых, которые были озвучены ранее, реализуются. В понедельник, 20 мая, началось публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговом законодательстве России. Мероприятие прошло на площадке комитета Госдумы по бюджету и налогам. Основной акцент в процессе обсуждения и последующего совершенствования налоговой системы будет сделан на принципах стабильности и предсказуемости условий налогообложения, заявили спикеры на слушаниях. Эти принципы являются ключевыми для создания благоприятного экономического климата и поддержания доверия со стороны бизнеса. В 2019 году в России был введен специальный налоговый режим, предназначенный для самозанятых граждан. Самозанятые физические лица и индивидуальные предприниматели, выбравшие данный налоговый режим, получают возможность уплачивать налоги по существенно сниженным ставкам. Налоговая ставка составляет 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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