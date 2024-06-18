Одному из террористов из СИЗО в Ростове удалось выжить

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Один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил после штурма
Один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил после штурма Фото:

Один из террористов, участвовавших в захвате следственного изолятора в Ростове-на-Дону, сумел избежать гибели. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил», — передает слова источника RT. Он добавил, что им оказался Дмитрий Камнеев 1996 года рождения, отбывавший наказание за причастность к деятельности экстремистской организации.

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня шесть заключенных захватили двух сотрудников изолятора в заложники. Преступники были вооружены и имели флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Была проведена спецоперация по освобождению, в результате которой преступники были ликвидированы. Начата проверка условий содержания арестантов в СИЗО-1. Также сотрудников изолятора проверят на предмет возможного содействия террористам, передает Life

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Один из террористов, участвовавших в захвате следственного изолятора в Ростове-на-Дону, сумел избежать гибели. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил», — передает слова источника RT. Он добавил, что им оказался Дмитрий Камнеев 1996 года рождения, отбывавший наказание за причастность к деятельности экстремистской организации. В СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня шесть заключенных захватили двух сотрудников изолятора в заложники. Преступники были вооружены и имели флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Была проведена спецоперация по освобождению, в результате которой преступники были ликвидированы. Начата проверка условий содержания арестантов в СИЗО-1. Также сотрудников изолятора проверят на предмет возможного содействия террористам, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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