На тюменской «трассе смерти» за полгода погибло 18 человек

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе прозвали «трассой смерти», за полгода погибло 18 человек. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции по региону Андрей Миллер.
«На федеральных автодорогах произошло 142 аварии. В прошлом году за этот же период — 164. Более половины из этих ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: 67 аварий, 18 человек погибли, 108 ранены», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что частой причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима. Кроме того, водители на трассе не соблюдают режим отдыха, из-за чего передвигаются на дальние расстояния, пренебрегая сном.
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