Times: сбежавшие из страны экс-депутаты готовят убийства и смену власти в России

Бывшие российские депутаты, которые сбежали из России, готовят к саммиту НАТО террористический план. Он включает в себя убийства, силовую и политическую дестабилизацию в России, утверждает британская газета Times.
«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств. Более 60 политиков в изгнании встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля», — говорится в
План также включает в себя такие преступления, как убийства представителей власти, а также попытки ее силовой смены. Еще в нем есть призыв к Западу поставить больше вооружения Украине и ввести дополнительные санкций против России. За ним стоит бывший депутат Илья Пономарев (признан Минюстом РФ иноагентом), который связан с террористической организацией «Легион „Свобода России“» (запрещена в России).
Сам Пономарев покинул РФ в 2014 году. Сначала он жил в США, а затем перебрался в Киев. Его заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ в 2022 году.
Утверждается, что план будет представлен на 75-м саммите НАТО. Он пройдет в Вашингтоне 9—11 июля. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украину на него не пригласят, передает 360.ru.
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