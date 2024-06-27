Times: сбежавшие из страны экс-депутаты готовят убийства и смену власти в России

27 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Бывшие российские депутаты готовят план по дестабилизации обстановки в России, заявила газета Times Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшие российские депутаты, которые сбежали из России, готовят к саммиту НАТО террористический план. Он включает в себя убийства, силовую и политическую дестабилизацию в России, утверждает британская газета Times. «Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств. Более 60 политиков в изгнании встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля», — говорится в материале . План также включает в себя такие преступления, как убийства представителей власти, а также попытки ее силовой смены. Еще в нем есть призыв к Западу поставить больше вооружения Украине и ввести дополнительные санкций против России. За ним стоит бывший депутат Илья Пономарев (признан Минюстом РФ иноагентом), который связан с террористической организацией «Легион „Свобода России“» (запрещена в России). Сам Пономарев покинул РФ в 2014 году. Сначала он жил в США, а затем перебрался в Киев. Его заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ в 2022 году. Утверждается, что план будет представлен на 75-м саммите НАТО. Он пройдет в Вашингтоне 9—11 июля. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украину на него не пригласят, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие российские депутаты, которые сбежали из России, готовят к саммиту НАТО террористический план. Он включает в себя убийства, силовую и политическую дестабилизацию в России, утверждает британская газета Times. «Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств. Более 60 политиков в изгнании встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля», — говорится в материале. План также включает в себя такие преступления, как убийства представителей власти, а также попытки ее силовой смены. Еще в нем есть призыв к Западу поставить больше вооружения Украине и ввести дополнительные санкций против России. За ним стоит бывший депутат Илья Пономарев (признан Минюстом РФ иноагентом), который связан с террористической организацией «Легион „Свобода России“» (запрещена в России). Сам Пономарев покинул РФ в 2014 году. Сначала он жил в США, а затем перебрался в Киев. Его заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ в 2022 году. Утверждается, что план будет представлен на 75-м саммите НАТО. Он пройдет в Вашингтоне 9—11 июля. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украину на него не пригласят, передает 360.ru.