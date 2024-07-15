Пентагон хочет заключить договор с Россией

Гебара: США надеются на заключение с РФ нового соглашения по СНВ после 2026 года
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США хотят заключить новое соглашение ДСНВ с РФ после 2026 года Фото:

США сохраняют надежду на заключение нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с РФ после 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.

«Есть абсолютная надежда на новое (соглашение — прим. URA.RU) по ядерному нераспространению», — сказал Гебара, его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал возможность продления российско-американского ДСНВ.

Ранее в Госдепе США заявили, что администрация штатов готова отказаться от введенных ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, США выразили готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT.

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США сохраняют надежду на заключение нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с РФ после 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара. «Есть абсолютная надежда на новое (соглашение — прим. URA.RU) по ядерному нераспространению», — сказал Гебара, его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал возможность продления российско-американского ДСНВ. Ранее в Госдепе США заявили, что администрация штатов готова отказаться от введенных ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, США выразили готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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