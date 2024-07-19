Финляндия обвинила Россию в нарушении границы

19 июля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Моторная лодка незаконно прибыла из РФ в Финляндию и снова вернулась на российскую сторону, передает погранохрана Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 Моторная лодка незаконно пересекла закрытую границу между Россией и Финляндией и снова вернулась в РФ. Об этом сообщила финская погранохрана. «Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости информацию из заявления погранслужбы. Отмечается, что лодка с пассажирами пересекла границу, направляясь из РФ в Финляндию, а позже вернулась обратно на российскую сторону. Лодка зашла на 100 метров вглубь финской территории. В связи с этим было начато предварительное расследование. Пограничная охрана рассматривает инцидент как подозрение в нарушении государственной границы. Кроме того, пограничный комиссар Северной Карелии ведет переговоры с российским коллегой по поводу произошедшего. Граница между РФ и Финляндией остается закрытой по решению Хельсинки. Сроки открытия границы пока не уточняются. Так, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна откроет границу, когда ситуация между государствами стабилизируется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Моторная лодка незаконно пересекла закрытую границу между Россией и Финляндией и снова вернулась в РФ. Об этом сообщила финская погранохрана. «Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости информацию из заявления погранслужбы. Отмечается, что лодка с пассажирами пересекла границу, направляясь из РФ в Финляндию, а позже вернулась обратно на российскую сторону. Лодка зашла на 100 метров вглубь финской территории. В связи с этим было начато предварительное расследование. Пограничная охрана рассматривает инцидент как подозрение в нарушении государственной границы. Кроме того, пограничный комиссар Северной Карелии ведет переговоры с российским коллегой по поводу произошедшего. Граница между РФ и Финляндией остается закрытой по решению Хельсинки. Сроки открытия границы пока не уточняются. Так, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна откроет границу, когда ситуация между государствами стабилизируется.