Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не признает своих ошибок. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский никогда не признает свои ошибки, тем более такие глобальные, политические ошибки. И любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представит как свою личную победу», — высказался Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Видео опубликовано на youtube-канале последнего.
Ранее Sky News отмечал, что Владимир Зеленский впервые допустил возможность дипломатического урегулирования с РФ при условии сохранения контроля Москвы над новыми территориями. При этом политик на протяжении всего конфликта никогда не заявлял, что уступит России какую-либо территорию, которую Киев считает своей, передает RT. Это связано с тем, что избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, который выступает за прекращение огня на Украине.
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