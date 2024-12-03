В Раде назвали главный недостаток Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский никогда не признает своих ошибок

03 декабря 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Артем Дмитрук заявил, что Зеленский является последним политиком, говорящим правду Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не признает своих ошибок. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Зеленский никогда не признает свои ошибки, тем более такие глобальные, политические ошибки. И любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представит как свою личную победу», — высказался Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Видео опубликовано на youtube-канале последнего. Ранее Sky News отмечал, что Владимир Зеленский впервые допустил возможность дипломатического урегулирования с РФ при условии сохранения контроля Москвы над новыми территориями. При этом политик на протяжении всего конфликта никогда не заявлял, что уступит России какую-либо территорию, которую Киев считает своей, передает RT. Это связано с тем, что избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, который выступает за прекращение огня на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не признает своих ошибок. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Зеленский никогда не признает свои ошибки, тем более такие глобальные, политические ошибки. И любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представит как свою личную победу», — высказался Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Видео опубликовано на youtube-канале последнего. Ранее Sky News отмечал, что Владимир Зеленский впервые допустил возможность дипломатического урегулирования с РФ при условии сохранения контроля Москвы над новыми территориями. При этом политик на протяжении всего конфликта никогда не заявлял, что уступит России какую-либо территорию, которую Киев считает своей, передает RT. Это связано с тем, что избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, который выступает за прекращение огня на Украине.