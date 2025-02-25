Суд оправдал стюардесс «Аэрофлота» по делу о перевозке наркотиков

Московский областной суд оправдал двух стюардесс авиакомпании «Аэрофлот», обвиняемых в контрабанде и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в их адрес были сняты после рассмотрения всех предоставленных доказательств.
«Мособлсуд 25 февраля оправдал стюардесс „Аэрофлота“ Юлию С. и Камиллу Э., которых обвиняли в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере», — сообщил телеканал RTVI.
Отмечается, что бортпроводница Юлия С. была уволена после оправдательного вердикта. Несмотря на то, что присяжные единогласно посчитали ее не виновной по всем пунктам обвинения.
Касательно второй бортпроводницы: шесть присяжных из восьми признали ее невиновной в совершении контрабанды. А семь из восьми выразили мнение о ее невиновности в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.
Защита боится, что оправдательный приговор отменят на апелляционной стадии. Прокуратура имеет возможность обжаловать решение в течение 15 дней после вынесения вердикта. В случае апелляции дело будет рассматриваться в 1-м Апелляционном суде.
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