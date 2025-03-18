Володин наградил мужчину, который сбил из ружья беспилотник

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту жителю Подмосковья Александру Юдаеву за личный вклад в обеспечение безопасности граждан РФ. Во время недавней атаки ВСУ на Москву и Подмосковье при помощи дронов, Юдаев лично сбил один дрон при помощи ружья.
«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил. Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь», — заявил председатель ГД во время награждения. Оно прошло во время пленарного заседания. Слова Володина опубликованы на официальном сайте Госдумы. Мужчине вручили почетную грамоту за заслуги перед страной.
Сам Юдаев также поблагодарил председателя думы за оказанную честь и уточнил, что просто выполнял свой гражданский долг. Он признался, что ни секунды не сомневался в своих действиях.
Речь идет об одной из крупнейших атак дронов на столичный регион в ночь на 11 марта. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Жители Москвы и прилегающих территорий также стали свидетелями атаки дронов ВСУ 14 марта. Тогда в Московской области были сбиты три дрона, один из которых рухнул на частный дом в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил уничтожение четырех беспилотников.
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