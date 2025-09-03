Путин охарактеризовал Зеленского как «действующего главу администрации»

Владимир Зеленский — это действующий глава администрации, заявил президент россии Владимир Путин. По словам российского лидера, такая характеристика больше всего подходит Зеленскому после того, как его законные полномочия на посту президента Украины истекли.
Как подчеркнул Путин, никаких способов продления полномочий президента в Конституции Украины не прописано. «Пять лет — и все. Есть положение, что выборы в условиях военного положения не проводятся, но в этом случае полномочия президента отходят спикеру Верховной Рады», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам его визита в Китай, отвечая на вопрос, есть ли смысл во встрече с Зеленским. Серди журналистов, освещавших мероприятие, были и корреспонденты URA/RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
«Это путь в никуда — встреча с просто действующим главой администрации, скажем аккуратно так...» — отметил Путин. Он напомнил, что за время правления Зеленского истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда Украины, соответственно, у КС страны нет кворума для принятия решения по выборам президента.
Вместе с тем Путин заявил, что никогда не отказывался от идеи встречи с Зеленским. «Если эта встреча [будет] хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам, то можно [ее провести]», — сказал Путин. Он также предложил Зеленскому прибыть в Москву, если тот готов.
Путин находится с визитом в Китае с 31 августа по третье сентября. Он провел ряд двухсторонних встреч с мировыми лидерами на полях саммита ШОС, а также принял участие в качестве гостя в параде к 80-летию окончания Втором мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.