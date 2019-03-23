Власти будут знать о передвижениях водителей все

Информация о каждой поездке будет попадать в специальную базу Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ближайшее время передвижения всех автолюбителей в России можно будет легко отследить. За ними организуют тотальную слежку. Это станет возможным благодаря созданию информационно-телематической системы «Автодата», куда будут поступать сведения о географии передвижения автомобилей, поведении водителей на дорогах и другие данные. О появлении такой системы сообщил президент «ГЛОНАСС» и соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко. Однако опрошенные «URA.RU» эксперты опасаются, что конфиденциальной информацией завладеют мошенники, которые будут использовать базы данных в том числе и для шантажа.

По словам Гурко, автомобиль не придется оснащать новыми устройствами по сбору данных, информацию способны собирать уже существующие системы. В частности, речь идет о системе ЭРА-ГЛОНАСС, которой сегодня оснащаются все новые автомобили в России. Изначально она создавалась для передачи экстренной информации в случае ДТП — это может быть сделано как в автоматическом режиме при повреждении машины, либо в ручном — когда водитель сам нажимает кнопку «SOS», направляя тем самым сигнал в службу 112.

Система сбора данных об автомобилях может стать серьезным бизнесом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«В создании такой системы заинтересованы многие ведомства. Например, Минтранс сможет получать информацию о том, как эксплуатируются дороги. Органы власти, занимающиеся экономикой, получат важнейший массив информации о транспортных потоках. Особенно в этом нововведении заинтересованы страховые компании», — пояснил «URA.RU» автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, это позволит страховщикам отслеживать поведение конкретных водителей на дороге и формировать для них индивидуальные полисы.

Представитель одной из страховых компаний, пожелавший сохранить инкогнито, подтвердил «URA.RU»: «Страховщикам действительно станет проще отследить угоны автомобилей, вычислить, когда речь идет о подставном ДТП. Кроме того, при расчете стоимости полиса ОСАГО наверняка будут приниматься во внимание собранные данные — по ним можно определить манеру вождения человека, среднюю дальность его поездок, а также их географию», — отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, добросовестным водителям «нечего бояться».

Автоэкспертам и рядовым автовладельцам новая идея пришлась явно не по душе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Существует опасность, что полученные данные попадут не в те руки, опасается президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. «Эти данные могут использовать, как угодно. Предполагаю, что начнется активная торговля базами данных. По сути, речь идет о целом массиве данных о том, куда, когда и на чем ездит конкретный гражданин. С помощью такой информации можно даже шантажировать людей, а ревнивые жены начнут отслеживать перемещения своих мужей», — пояснил «URA.RU» Травин.

По его словам, многие автолюбители, чьи машины прямо с завода оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС уже начали самостоятельно ее отключать: «Люди не хотят, чтобы за ними шпионили, тем более далеко не всем понятна истинная цель сбора таких данных».

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, речь и вправду может идти о вторжении в частную жизнь граждан. «Возможно отслеживать только те данные, которые имеют непосредственное отношение к безопасности дорожного движения. Все остальное — неправомерно», — заявил он «URA.RU». По его мнению, государство «не должно интересовать, куда ездит человек на своей машине, это его личное дело».

На сегодняшний день нет ясности, кому поручат разрабатывать платформу для сбора данных, а также финансировать ее. Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов заявил, что у России есть уникальная возможность первыми в мире создать безбарьерную среду сбора и использования данных с автомобилей. По его словам, сбор данных с автомобиля сравним с доходностью бизнеса по производству автомобилей. И использование таких данных даст значительный толчок развития экономики, заверил чиновник.