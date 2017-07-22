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22 июля 2017
21 июля 2017
10:12  22 июля 2017 0

На Ставрополье многодетной семье выделили дом с мертвецом. «На них выкатился череп»

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, череп, смерть, паук, птицеед, тарантул
В доме с трупом многодетная семья прожила два месяцаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Многодетной семье Шаровских муниципальные власти предоставили жилой дом, в котором оказался труп предыдущего жильца. Два месяца семья жила с покойником на чердаке, даже не подозревая о его существовании.

Пустовавший несколько лет дом в селе Иваново Ставропольского края семье выделили по договору социального найма. При этом с жильцов взяли обязательство освободить дом, как только объявятся наследники, пишет «Российская газета».

Через два месяца новоселы почувствовали странный запах в летней кухне, приставили лестницу к чердаку и потянули за ветошь. Тогда на них выкатился человеческий череп. «Очень страшно. Прожить в доме два месяца, а у тебя на чердаке труп», — рассказала изданию мать семейства Мадина Шаровская.

Как рассказала управляющая делами Ивановского сельсовета Зинаида Гальцева, хозяйка дома умерла несколько лет назад, а ее 50-летний сын скрывался от УФСИН, правоохранителей и кредиторов, которым задолжал деньги. В последний раз его видели в селе в 2015 году. Тогда он обратился к соседке и попросил какие-то вещи. «Женщина посоветовала ему пойти в дом матери и там взять все необходимое. Тогда он и пропал», — вспомнила Гальцева.

Нина Калинина
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