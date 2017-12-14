18:54 14 декабря 2017 0

Репост сам по себе не может быть поводом для возбуждения дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России второй год подряд снижается количество дел, возбуждаемых по антиэкстремистским статьям Уголовного кодекса. Возможным это стало после принятия постановления Верховного суда РФ (ВС РФ) в ноябре 2016 года о недопустимости преследования за репосты вне контекста, с которым те делались. Результат подобной декриминализации аналитики оценили уже через несколько месяцев, но наиболее ощутимый результат ожидается по итогам 2017-го.

Начиная с 2011 года в России ежегодно возбуждалось порядка 200 уголовных дел по факту высказываний, возбуждающих ненависть к тем и или иным социальным и этническим группам, сообщает в своем исследовании РАПСИ. Главным образом такой объем был связан с тем, что надзорное ведомство получило возможность привлекать граждан за заявления, сделанные в интернете, при этом закон не разграничивал ответственность непосредственно автором поста и тех, кто поставил лайк или сделал репост.

В ноябре 2016 года ВС РФ сделал разъяснение, что сам по себе репост не может быть поводом для возбуждения уголовного или административного дела. Как результат, уже в марте 2017 года Аналитический центр «Сова» впервые с 2011 года зафиксировал снижение числа осужденных за публичные высказывания: 181 приговор в отношении 198 человек по итогам 2016 против 204 приговоров 216 обвиняемым в 2015-м. Как ожидается, по итогам 2017 года снижение количества обвиненных в экстремизме за высказывания продолжится и будет еще более существенным.

В настоящее время судебная система РФ еще не всегда следует рекомендации ВС РФ, отмечает издание. Причина — в недостаточности наработанной практики.