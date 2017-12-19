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19 декабря 2017
11:33  19 декабря 2017 2

Жириновский решил разобраться с делом «пермского пьяного мальчика»

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, поправляет очки
Пермский край вновь привлек внимание Владимира ЖириновскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Автоаварией, о которой рассказало «URA.RU», заинтересовался Владимир Жириновский. Как стало известно, лидер ЛДПР решил подключить к делу «пермского пьяного мальчика» прокуратуру.

Семья Евгения Скорнякова, погибшего в ДТП под Пермью летом 2014 года и едва не ставшего виновником аварии, получила письмо от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Главный либерал-демократ страны сообщил, что намерен лично разобраться в затянувшемся уголовном деле. «Мной принято решение направить депутатское обращение прокурору Пермского края Вадиму Антипову с просьбой оказать содействие в решении вашего вопроса», — указано в письме.

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После публикации «URA.RU» федеральное ТВ раскрыло в Перми аналог истории «пьяного» мальчика

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП. ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. Погибшего Евгения Скорнякова врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. Находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако государственные эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Впрочем, этот вывод полностью опровергла альтернативная экспертиза. Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы. Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная экспертиза. Однако с разрешения следователя разбитый автомобиль и одежда предполагаемого водителя были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела.

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В декабре вышел сюжет в программе «Главная дорога» на НТВ, в котором представитель Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что в отношении следователя приняты «меры дисциплинарного воздействия». «Назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Ранее в Генпрокуратуру материалы дела направлял сенатор Алексей Пушков.

Тему сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, уже несколько месяцев обсуждают на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности. Именно из-за странных выводов экспертов историю гибели Евгения Скорнякова и прозвали «пермским пьяным мальчиком».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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