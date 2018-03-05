20:55 05 марта 2018 0

Овсянников призвал прокурора соблюдать закон Фото: пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сотрудники прокуратуры пытались осмотреть дом, который тот арендует. Глава региона назвал действия ведомства незаконными и призвал к ответу прокурора города Игоря Шевченко.

На аппаратном совещании губернатор пояснил, что арендует дом, и сообщил об этом в «декларации». «Прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждало его осмотреть — спальни, комнаты, все остальное. Осмотр помещений возможен в случае совершения преступления. Требовать его у арендодателя, который мне сдает дом, незаконно», — приводит телеканал 360 его слова.

«Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко и компания. А разбирайтесь с законами», — отметил Овсянников, повернувшись к телевизионным камерам (прокурора на совещании не было). В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что никто из представителей прокуратуры не смог попасть в дом к губернатору, пишет ТАСС. Само надзорное ведомство комментариев не дает.

Конфликт между правительством и прокуратурой связан с разбирательством в связи с нарушением земельного законодательства в то время, когда регион был в составе Украины. Земельные участки города передавались в собственность частных лиц с нарушениями.