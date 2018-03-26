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26 марта 2018
09:25  26 марта 2018 1

Норвежский биатлонист почувствовал себя русским в Тюмени

Йоханнес Бе остался доволен атмосферой Кубка мираФОТО: johannesbo, Instagram

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих впечатлениях от этапа Кубка мира, проходившего в Тюмени. По его словам, там царила особая атмосфера гостеприимства. Об этом пишет РИА «Новости».

«Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов», — заявил Бе информагентству. Спортсмен добавил, что ему там очень понравилось. «Возможно, местные болельщики — лучшие во всем биатлонном мире», — заявил спортсмен.

Новость по теме
Фуркад усомнился в «чистоте» уральского биатлониста Шипулина. «Мы не знаем, что было в Сочи»

В общем зачете Бе на Кубке мира занял второе место. Победителем стал француз Мартен Фуркад. Третью ступень пьедестала занял уралец Антон Шипулин. Фуркад при этом заявил, что сомневается в «чистоте» биатлониста Шипулина. «Мы не знаем, что было в Сочи», — отметил он

Другой российский биатлонист Максим Цветков выиграл масс-старт среди мужчин в рамках финального этапа Кубка мира. Спортсмен взял золото в гонке на 15 км.

Заключительный этап Кубка мира проходил в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные США, Чехии и Украины по биатлону не приехали на соревнования. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил спортсменов за бойкот. На что тюменский губернатор Владимир Якушев заявил, что «смешивать спорт и политику нельзя».

Наталья Михалева
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