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04 апреля 2018
18:29  04 апреля 2018 3

РПЦ отреагировала на ролик со священником, поющим «Мурку». «А вдруг монтаж и подстава?»

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, храм христа спасителя, евангелие, христиане, святыня, крест, распятие, библия, ххс
В РПЦ надеялись, что ролик с поющим блатняк священником — монтажФото: Владимир Андреев © URA.RU

Поведение священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, представители РПЦ назвали недопустимым. Свое отношение к ролику, выложенному в соцсетях, высказал руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.

«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого. За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь „Мурку“ — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан», — написал в социальной сети Facebook Александр Волков. «Одно думаю — а вдруг монтаж и подстава? Хорошо бы, конечно. Но маловероятно», — добавил в конце пресс-секретарь.

Видео, о котором говорит Волков, получило широкое распространение в начале апреля. На кадрах двухминутного ролика батюшка в рясе под гитарный аккомпанемент напевает песню «Мурка». Позже выяснилось, что на видео запечатлен личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал протодиакон РПЦ Андрей Кураев. Он уточнил, что действие происходит в трапезной московского храма Иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

Павел Маркуш
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