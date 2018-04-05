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05 апреля 2018
15:29  05 апреля 2018 0

Тюменскую биатлонистку обозвали «чмошницей» и сказали «валить» из спорта

Биатлонистка получила злое сообщение от одного из болельщиковФото: Виктория Сливко, «ВКонтакте»

Российская биатлонистка Виктория Сливко, проживающая в Тюмени, ответила на ругательство и критику в свой адрес. На личной странице в соцсети «ВКонтакте» она опубликовала скриншот сообщения, которое ей прислал озлобленный болельщик.

«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча!!! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей)», — эмоционально прокомментировала спортсменка слова незнакомца, который назвал ее «чмошницей» и призвал «валить из биатлона».

При этом Виктория Сливко не забыла поблагодарить и тех, кто поддерживает ее при любых обстоятельствах. «А вам, друзья, спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержку, я здесь, я в биатлоне!!!» — написала биатлонистка. Отметим, что в масс-старте на чемпионате России по биатлону она завоевала серебро.

Ранее российских биатлонистов жестко раскритиковал прославленный спортсмен, уроженец Челябинской области Александр Тихонов. Поводом для этого стало выступление российской сборной в сезоне 2017-2018. Тихонов заявил, что команда не смогла показать высоких результатов из-за отсутствия дисциплины и слабой работы тренеров. Он добавил, что теперь всю сборную России необходимо «гнать поганой метлой», а наставнику Шипулина, Андрею Крючкову, и вовсе пожелал «тренировать лошадей».

Дарья Корчак
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