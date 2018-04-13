Критики оценили фильм Козловского, из-за которого он оскорбил россиян

09:23 13 апреля 2018 1

В Москве прошла презентация картины Фото: скриншот из трейлера к фильму

Столичные критики назвали режиссерский дебют Данилы Козловского — спортивную драму «Тренер» излишне пафосной и затянутой. 12 апреля актер вместе со съемочной командой презентовал картину в Москве.

Большинство кинокритиков позитивно оценили первую работу актера в качестве режиссера. По их мнению, фильм получился очень энергичным, интересным и амбициозным. «Для режиссерского дебюта, тем более в таком жанре, это выдающееся произведение в тех рамках, которые были заданы», — приводит слова критика Егора Беликова РИА «Новости».

Также в ряде рецензий на фильм Козловского прозвучала критика за «чрезмерные и затянутые» эпизоды. Кроме того, эксперты отметили, что «режиссер перебирает с пафосом и иногда слишком серьезен». «Первая часть для меня очень динамичная, за ней интересно наблюдать, про то, как герой попал на дно и пытается найти себя. Затем начинается духоподъемная часть, которая несколько затянута», — пояснила журналист Ольга Белик. Критик Наталья Григорьева сказала, что «ожидала худшего» и если «убрать диалоги, бессмысленные проходки и проезды, то все хорошо».

В российский прокат картина выйдет 19 апреля. Напомним, что продюсер и режиссер картины Данила Козловский пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Актера поддержали актер Михаил Пореченков, режиссер Алексей Учитель и певица Алла Пугачева, которая согласилась прийти на премьерный показ фильма. Уже после интернет пользователи призвали примадонну покинуть страну вместе с Козловским, передает портал «Дни.ру».