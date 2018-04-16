Создано лекарство, способное предотвратить инфаркт

Американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати протестировали свойства синтезированного белка pUR4, который поддерживает работу клеток сердца. Исследования показали, что он способен предотвращать повторные инфаркты и продлевать жизнь пациентам с пороком сердца.
Белок pUR4 может блокировать активность фибронектина, который после сердечных приступов отрицательно воздействует на жизненно важные ткани. Препарат испытали на мышах и клетках сердца человека, говорится в пресс-релизе издания MedicalXpress. Планируется провести дополнительные исследования на крупных животных — только после этого можно будет проводить клинические испытания с участием людей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ученые разработали идеальное лекарство от ВИЧ. Молекулярные биологи из США утверждают, что на основе нового соединения можно создавать безопасные лекарства и средства для профилактики болезни.