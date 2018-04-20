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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:47  20 апреля 2018 0

Врачи раскрыли простой способ избежать смерти после инфаркта

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, кардиология, пульс, монитор, экран
Кардиологи дали совет пережившим сердечный приступФото: Александр Мамаев © URA.RU

Здоровье человека, который перенес инфаркт миокарда, зависит от уровня физической активности и нагрузки на мышцы. К такому выводу пришли кардиологи, изучив здоровье пациентов, перенесших сердечный приступ в период с 2005 по 2013 годы.

Исследование длилось четыре с половиной года, за это время умерли 1087 человек, перенесших инфаркт. Самый низкий риск смерти был у тех участников, кто хотя бы час в неделю уделял спорту. У людей с пониженной активностью риск смерти оказался на 37% ниже, чем у совсем неактивных пациентов. У тех, кто занимался спортом нерегулярно — на 51%, у людей с постоянной физической активностью — на 59%, отмечает «Ридус».

Исследователи считают, что, помимо отказа от курения и диет, врачам следует советовать пациентам, пережившим инфаркт миокарда, занятия спортом два и более раза в неделю. По словам кардиологов, эта рекомендация применима ко всем сердечникам.

Ранее «URA.RU» писало о лекарстве, которое способно предотвратить инфаркт. Ученые провели серию тестов над синтезированным белком pUR4 и выяснили, что он может предотвращать повторные инфаркты и продлевать жизнь пациентам с пороком сердца.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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