Владимира Этуша кремируют на одном кладбище, а прах похоронят на другом

Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Владимира Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище, а прах будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Как сообщил директор театра им. Е.Вахтангова Кирилл Крок, перед похоронами пройдет гражданская панихида в театре.

«Во вторник с 10 до 12 часов 30 минут наш театр будет открыт для всех для прощания с Владимиром Абрамовичем», — рассказал Крок агентству городских новостей «Москва». Он сообщил, что после панихиды пройдет кремация на Троекуровском кладбище. «Но будет не публично, только для семьи. А похороны на Новодевичьем кладбище в семейной могиле состоятся на следующий день, 13 марта», — уточнил директор театра.

Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни, артист давно болел и за день до смерти попал в реанимацию без сознания.