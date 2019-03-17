В России разработают новые фрегаты под «Калибры» и «Цирконы»

В России приступили к разработке конструкций фрегатов, которые смогут нести на борту до полусотни крылатых ракет. В арсенале корабля будут гиперзвуковые ракеты «Циркон».
«Северное проектно-конструкторское бюро начало разрабатывать документацию на модернизированные фрегаты, максимальный боекомплект которых составят 48 крылатых ракет «Калибр», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут также входить в арсенал кораблей.
Водоизмещение новых кораблей составит до 7 тысяч тонн, уточняет RT. Фрегаты будут оснащены единой автоматизированной системой управления огнем всех видов корабельного оружия.