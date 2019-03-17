16 марта 2019

В России разработают новые фрегаты под «Калибры» и «Цирконы»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 12:56
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Водоизмещение кораблей составит около 7 тыс. тоннФото: Константин Михальчевский © URA.RU

В России приступили к разработке конструкций фрегатов, которые смогут нести на борту до полусотни крылатых ракет. В арсенале корабля будут гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Северное проектно-конструкторское бюро начало разрабатывать документацию на модернизированные фрегаты, максимальный боекомплект которых составят 48 крылатых ракет «Калибр», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут также входить в арсенал кораблей.

Водоизмещение новых кораблей составит до 7 тысяч тонн, уточняет RT. Фрегаты будут оснащены единой автоматизированной системой управления огнем всех видов корабельного оружия.

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