Путин назвал лучший военный самолет в мире

Путин положительно оценил российский Су-57 Фото: «Википедия»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает российский истребитель Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Глава страны восхитился техническим устройством воздушного судна.

«Сейчас это самый лучший самолет, в мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто и летать не может, как наш самолет», — приводит «Ридус» слова Путина.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 был впервые испытан в январе 2010 года. Самолет способен выполнять сверхзвуковой полет и уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Судно оснащено современным бортовым оборудованием, что делает его одним из самых технологичных военных самолетов в мире.