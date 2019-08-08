Бундестаг напомнил, за что немцы должны благодарить русских

Объединение Германии в 1990 году произошло в том числе благодаря России. Такое мнение в интервью немецкому телеканалу ZDF высказал вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики.
«Без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только [депутат бундестага от Левой партии] Грегор Гизи. Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России», — цитирует Кубики RT, приводя русский вариант статьи. Так он прокомментировал выпуск программы Politbarometer, в котором прозвучало заявление о том, что большинство жителей Восточной части Германии выступает за ослабление антироссийских санкций.
На западе страны такого мнения однако придерживаются около 30% жителей. По словам Кубики, жители Восточной Германии наладили в начале 1990-х отношения с русскими, в отличие от Запада, который «остался в стороне» от происходящего. Вице-председатель бундестага отметил, что Москве и Берлину необходимо наладить общение и достичь взаимопонимания.
Официально объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, когда Западный Берлин и ГДР вошли в состав ФРГ.