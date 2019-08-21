Ямальская блогерка с тяжелой судьбой стала участницей реалити-шоу

Проект с участием девушки с Ямала выйдет в эфир 22 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Ямала Яна В. станет участницей реалити-шоу «Пацанки. Дикое племя» на телеканале «Пятница». Видео о ней размещено в instagram-аккаунте проекта.

Девушке 17 лет. В профайле участницы сообщается, что Яна родилась в многодетной семье, но мама оставила ее в роддоме. «В газетах пишут, что мать десятерых детей — это классно. Был заголовок „Мать-героиня“, но она не мать», — заявила девушка. Участница шоу рассказала, что живет с бабушкой. Однажды мать Яны пришла к ним и избила дочь палкой с гвоздями. «Я не знаю, чем это заслужила. Я очень рано повзрослела», — говорит девушка.

Яна В. ведет блог в Instagram, на который подписаны почти девять тысяч человек. Там девушка публикует жесткие, агрессивные ролики. Жительница Ямала активно использует нецензурную лексику и злоупотребляет алкоголем, который начала пить почти в 10 лет.

Проект «Пацанки. Дикое племя» рассказывает о трудных девушках-подростках, которые под присмотром разных экспертов перевоплощаются в леди. Первая серия нового сезона шоу выйдет на телеканале «Пятница» 22 августа.