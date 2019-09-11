Звезда фильма «Ты у меня одна» разбился в ДТП

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, пожарные, авария
В машину Марка Горонка въехала иномарка (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Марк Горонок попал в аварию под Санкт-Петербургом. Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Ты у меня одна» госпитализировали с серьезными травмами.

«В машину артиста, в которой он ехал вместе с 70-летней мамой, на большой скорости врезалась иномарка», — пишет «Московский комсомолец». Сейчас Горонок находится в петербургском НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, у артиста диагностированы черепно-мозговая травма и множественные переломы. Врачи уже провели две операции.

По словам супруги актера Анны Горонок, артист чуть не потерял руку. Сейчас, как рассказала Горонок, специалисты собирают руку «буквально по частям». Впереди у Горонка новые дорогостоящие операции. Его мать также находится в больнице с переломами.

Горонок известен ролями в популярных советских фильмах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Также артист сыграл в сериалах «Литейный» и «Улица разбитых фонарей».

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