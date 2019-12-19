Стало известно, кто из россиян получит прибавку к выплатам с 2020 года

Некоторым россиянам удастся получить 6-процентную прибавку к пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России увеличатся размер страховых пенсий, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), материнский капитал и размер ежемесячных пособий на детей. Изменения произойдут с 2020 года.

Со следующего года страховые пенсии увеличатся на 6,6%. «Однако речь идет только о тех выплатах, которые зависят от трудового стажа, зарплаты и количества заработанных пенсионных баллов. В среднем прибавка к пенсии составит около 1000 рублей», — пишет «Комсомольская правда». При этом социальные пенсии также будут проиндексированы, но в апреле 2020 года.

С января увеличится федеральный минимальный размер оплаты труда. Его размер составит 12 130 рублей в месяц, что на 850 рублей больше прежнего. При этом за регионами России остается право устанавливать свой МРОТ, размер которого может быть больше федерального. Также впервые с 2015 года будет проиндексирован материнский капитал. С января 2020-го его размер составит 466 617 рублей, что на 13 591 рубль больше действующего.

Изменения коснутся и ежемесячных пособий, выплачиваемых семьям на первого и второго ребенка. С нового года пособия станут платить до того, как ребенку исполнится три года, тогда как сейчас их выплачивают до возраста полутора лет. Также с 2020 года на выплаты будут иметь право те, у кого доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Ранее глава Пенсионного фонда России объявил, что в ближайшие три года средний размер пенсий в России может вырасти на 18% по сравнению с 2019 годом, напоминает «Национальная служба новостей».