Уралец, вызвавший на бой Шнура, снимет фильм про Собчак

Сергей Алиев намерен снять фильм, чтобы Ксения Собчак задумалась о жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Екатеринбургский православный активист Сергей Алиев, считающий себя духовным чадом опального схиигумена Сергия (Николая Романова), намерен снять фильм про телеведущую Ксению Собчак. Поводом для такого решения стал приезд журналистки в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области для съемок фильма.

«Я решил снять документальный фильм „Осторожно, Собчак, русский мир идет!“, который выйдет уже через неделю, чтобы такие, как Собчак, задумались о своей жизни и о том, куда они идут, строя свою жизнь на интригах, лжи и провокациях», — сообщил URA.RU Алиев. При этом активист отметил, что ему уже приходилось наблюдать, как люди, восстающие против монастыря, неожиданно заболевают или умирают.

Ранее Ксения Собчак вместе со съемочной командой приехала на Урал для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними в стенах монастыря. Позже между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. По словам телеведущей, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили. В разговоре с URA.RU Собчак заявила, что продолжит работу над фильмом.

Сергей Алиев уже обвинял Собчак во лжи: по словам православного активиста, сначала телеведущая заявила, что снимет для своего фильма схиигумена Сергия и Алиева как людей, которые не верят в коронавирус, однако позже выяснилось, что тема фильма совсем другая. Тогда общественник заявил, что Собчак сломала нос из-за того, что она лгала, и господь послал ей «вразумление». До этого Алиев уже заступался за Сергия и вызывал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнура на «мужской разговор» из-за клипа «i_ssus».

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