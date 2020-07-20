Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

Клип российской музыкальной группы Little Big на песню «Uno» стал самым просматриваемым на официальном канале «Евровидения» в YouTube. Предыдущий рекорд принадлежал израильской певице Нетте Барзилай.
«Поздравляем российскую [группу] Little Big», — говорится на официальном аккаунте «Евровидения» в Twitter. В сообщении говорится, что клип на песню «Uno» набрал 134 млн просмотров. Таким образом, россияне побили рекорд по просмотрам видео победительницы «Евровидения-2018» Барзилай, которое набрало 133 млн просмотров.
Ранее организаторы «Евровидения» отменили конкурс, на который от России с песней «Uno» должна была поехать группа Little Big. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News. Коллектив выразил сожаление из-за отмены конкурса, сообщает RT. Группа будет участвовать в конкурсе в следующем году, однако уже с новой композицией.
???????? Congratulations to Russia's Little Big!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020
Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views ????????
Find out who makes up the rest of the Top 5 ???? pic.twitter.com/wbpv6vjF1z
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