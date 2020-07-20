Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Клип Little Big на песню «Uno» набрал 134 млн просмотров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клип российской музыкальной группы Little Big на песню «Uno» стал самым просматриваемым на официальном канале «Евровидения» в YouTube. Предыдущий рекорд принадлежал израильской певице Нетте Барзилай.

«Поздравляем российскую [группу] Little Big», — говорится на официальном аккаунте «Евровидения» в Twitter. В сообщении говорится, что клип на песню «Uno» набрал 134 млн просмотров. Таким образом, россияне побили рекорд по просмотрам видео победительницы «Евровидения-2018» Барзилай, которое набрало 133 млн просмотров.

Ранее организаторы «Евровидения» отменили конкурс, на который от России с песней «Uno» должна была поехать группа Little Big. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News. Коллектив выразил сожаление из-за отмены конкурса, сообщает RT. Группа будет участвовать в конкурсе в следующем году, однако уже с новой композицией.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Культура Музыка Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...