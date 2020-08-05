Попртрет президента РФ в доме актера Михаила Ефремова стал предметом спора в телеэфире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, Эльман Пашаев, пытается представить артиста патриотом страны. Перед журналистами он просит актера по телефону скинуть ему портреты президента РФ Владимира Путина, которые висят у того дома. Действия защитника осудили в программе« 60 минут» Ольги Скабеевой на канале «Россия-1».

«Ты дома? Можешь сфотографировать и прислать мне фотографии Путина. которые висят у тебя на стене» — просит адвокат у Ефремова перед телекамерами программы «Честный детектив». Снимки он получил и продемонстрировал журналистам. Пашаев утверждает, что у оппозиционно настроенного актёра висит портрет Владимира Путина. Больше того — Ефремов очень дорожит наградами, которые вручал ему президент.

Ольга Скабеева в студии программы отметила, что внезапная любовь Ефремова к президенту никак не оправдывает ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Если он относится к Путину плохо, если он относится к Путину хорошо — это не дает ему возможность садиться пьяным за руль и совершать ДТП, а потом, после аварии рассказывать, что я люблю Путина. Это что, смягчающее обстоятельство?» — спросила адвоката Скабеева. Кроме того, она отметила, что находясь под домашним арестом, актер свободно пользуется мобильным телефоном, что запрещено в рамках ограничения свободы.

Ранее Евремов отмечал, что «ни [президент России Владимир] Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля. Он подчеркнул, что ничего не имеет против президента.

В суде 5 августа Ефремов заявил, что ничего не помнит о трагедии, а потому отказался признать свою вину. Адвокат актера Эльман Пашаев настаивает на том, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова подделала доказательства вины Ефремова. Актер совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого Сергей Захаров погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.