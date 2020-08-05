Адвокат актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, Эльман Пашаев, пытается представить артиста патриотом страны. Перед журналистами он просит актера по телефону скинуть ему портреты президента РФ Владимира Путина, которые висят у того дома. Действия защитника осудили в программе« 60 минут» Ольги Скабеевой на канале «Россия-1».
«Ты дома? Можешь сфотографировать и прислать мне фотографии Путина. которые висят у тебя на стене» — просит адвокат у Ефремова перед телекамерами программы «Честный детектив». Снимки он получил и продемонстрировал журналистам. Пашаев утверждает, что у оппозиционно настроенного актёра висит портрет Владимира Путина. Больше того — Ефремов очень дорожит наградами, которые вручал ему президент.
Ольга Скабеева в студии программы отметила, что внезапная любовь Ефремова к президенту никак не оправдывает ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Если он относится к Путину плохо, если он относится к Путину хорошо — это не дает ему возможность садиться пьяным за руль и совершать ДТП, а потом, после аварии рассказывать, что я люблю Путина. Это что, смягчающее обстоятельство?» — спросила адвоката Скабеева. Кроме того, она отметила, что находясь под домашним арестом, актер свободно пользуется мобильным телефоном, что запрещено в рамках ограничения свободы.
Ранее Евремов отмечал, что «ни [президент России Владимир] Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля. Он подчеркнул, что ничего не имеет против президента.
В суде 5 августа Ефремов заявил, что ничего не помнит о трагедии, а потому отказался признать свою вину. Адвокат актера Эльман Пашаев настаивает на том, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова подделала доказательства вины Ефремова. Актер совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого Сергей Захаров погиб. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.