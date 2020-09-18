Стрелков: США передавали Украине секретные данные по Крыму

Игорь Стрелков подчеркнул, что США регулярно помогает СБУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

США всячески оказывают поддержку спецслужбам Украины, начиная с 2014 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее посольство РФ в США выразило беспокойство из-за репортажа телеканала NBC, в котором упоминается американская поддержка «украинским подразделениям» в Крыму. Дипломаты подчеркнули, что если это правда, а не «географическая близорукость NBC», то американской стороне придется объяснить, помогал ли Вашингтон Службе безопасности Украины в организации террористических атак на жителей Крыма.

«Соединенные штаты, начиная с весны 2014 года, регулярно передают Украине сведения со своих разведывательных спутников. Разведка — это две трети победы в нынешней войне. Средства связи, и даже помощь в плане навигационного оборудования», — объяснил собеседник агентства. Он отметил, что США уже седьмой год поставляют украинским спецслужбам снаряжение, которое применяется для успешного ведения боевых действий.

Стрелков отметил, что украинские агенты могут легко проникать на территорию Крыма. «Береговая полоса Крыма очень большая. У Украины в Херсоне еще с довоенных времен две роты спецназа специализирующиеся на морских операциях, на малых судах. Теоретически, проведение каких-то операций, допустим, высадка агентуры, прием агентуры, то есть вызов, заброска оружия, возможно», — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.