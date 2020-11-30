В Тобольск перед приездом Путина стянули сотни сотрудников ГИБДД
Власти Тобольска готовятся к визиту президента — назначен новый руководитель ЖКХ — студенты жалуются на нарушения в колледже — исторический памятник выставили на продажу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:
Тобольск готовится к приезду Путина
- В Тобольск стянули десятки нарядов ГИБДД из других городов перед тем, как туда приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщают местные жители. Однако, по информации источников агентства, Путин не собирается заезжать в сам Тобольск.
- Президент прибудет в Тобольск 1 декабря. Он проведет совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли, откроет новое производство и встретится с губернатором Александром Моором.
В регионе сменился начальник ЖКХ
- На должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства области назначен Мугаммир Галиуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Студенты колледжа жалуются на нарушения санитарных требований
- В «Тюменском колледже производственных и социальных технологий» не соблюдается социальная дистанция, контактные преподаватели продолжают вести занятия. Об этом заявили сами студенты. В учреждении заявили, что учащиеся хотят перейти на дистант, но руководство колледжа не имеет право самостоятельно принимать такое решение.
«Белую башню» в Тюмени выставили на продажу
- В Тюмени начали сбор заявок на участие в аукционе по приобретению «Белой башни» — пожарной каланчи на улице Осипенко, которая пострадала от пожара. Предпринимателям предлагается выкупить памятник по рыночной стоимости и отремонтировать.
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