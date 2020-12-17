Блогера Алексея Навального допросили из-за его отравления

Блогер уточнил, что он весь день был на допросе и не слушал пресс-конференцию президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогера Алексея Навального допрашивала немецкая прокуратура по запросу властей России. Об этом сообщил сам блогер на своей странице в социальной сети Twitter.

«Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин [на пресс-конференции] сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю — весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей», — написал он.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Блогера доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что блогера отравили несколько раз. Евросоюз из-за этого ввел санкции против России, передает RT.