В РФ при испытаниях самолета МС-21 произошла нештатная ситуация

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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, ил76, военный самолет
Двигатели для самолета поставляет компания «Пермские моторы» (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На испытаниях в аэропорту «Жуковский» самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила руководитель департамента PR корпорации «Иркут» Елена Федорова.

«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП [взлетно-посадочной полосы]», — приводит «Интерфакс» ее сообщение. Федорова уточнила, что экипаж не пострадал, видимых повреждений не обнаружено, отказа систем не зафиксировано. Выясняются причины произошедшего.

Двигатели ПД-14 для новейшего российского самолета с 2019 года поставляет компания «Пермские моторы». Заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с URA.RU заявил, что это позволит России не зависеть от иностранных компаний. Новейший пассажирский лайнер отечественного производства уже окрестили «убийцей Боингов».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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