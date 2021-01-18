В РФ при испытаниях самолета МС-21 произошла нештатная ситуация

На испытаниях в аэропорту «Жуковский» самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила руководитель департамента PR корпорации «Иркут» Елена Федорова.
«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП [взлетно-посадочной полосы]», — приводит «Интерфакс» ее сообщение. Федорова уточнила, что экипаж не пострадал, видимых повреждений не обнаружено, отказа систем не зафиксировано. Выясняются причины произошедшего.
Двигатели ПД-14 для новейшего российского самолета с 2019 года поставляет компания «Пермские моторы». Заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с URA.RU заявил, что это позволит России не зависеть от иностранных компаний. Новейший пассажирский лайнер отечественного производства уже окрестили «убийцей Боингов».
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