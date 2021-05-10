10 мая 2021

СМИ: в коттеджных поселках РФ услуги ЖКХ подорожали на 100%

© Служба новостей «URA.RU»
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Ук необоснованно повышают ЖКУ в коттеджных поселках. Фото:

Управляющие компании в российских коттеджных поселках в одностороннем порядке необоснованно повышают цены на свои услуги по содержанию территории.

Речь идет о благоустройстве территории, расчистке дорог, оплате услуг охраны и так далее. «Поскольку нет единой судебной практики, нередко УК повышают тарифы на содержание поселков в одностороннем порядке», — цитируют «Известия» обращение депутата Госдумы Натальи Костенко в Верховный суд РФ в котором она просит урегулировать судебную практику по таким искам. Правозащитник Елена Фасахова рассказала изданию, что «по судебной практике, УК в одностороннем порядке завышают цены на 30-100%».

Проблема состоит в том, что в коттеджных поселках нет понятия общей собственности, как в многоквартирных домах, поэтому и влиять на тарифы ЖКХ там сложнее, рассказал газете эксперт в области недвижимости Антон Сауков. Если объекты инфраструктуры находятся в частной собственности, то и на стоимость их обслуживания жильцы поселка повлиять не могут. А из-за отсутствия единой судебной практики по таким случаям суды неоднозначно трактуют правовые нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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