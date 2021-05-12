В Кремле оценили требование Кадырова к Израилю извиниться

Дмитрий Песков напомнил, что официальная позиция страны формируется президентом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление Кадырова о том, что Израиль должен извиниться за столкновения с палестинцами, не отражает официальной позиции руководства России. Такое заявление сделал во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция России по внешнеполитическим вопросам определяется президентом и реализуется в жизнь МИДом. Она (позиция Рамзана Кадырова, прим. URA.RU) не может быть отражением официальной позиции», — сообщил журналистам Песков.

Песков отметил, что Россия обеспокоена растущим числом жертв среди гражданского населения в конфликте между Израилем и Палестиной. Обе стороны, по его словам, должны найти в себе силы выйти на урегулирование внешнеполитической проблемы, опираясь на резолюции Совета Безопасности.

Ранее Рамзан Кадыров заявил в своем telegram-канале, что выселение жителей Восточного Иерусалима израильскими властями — это тонкая провокация мусульман. По его мнению, Иерусалим хочет, чтобы в отместку последователи Ислама нарушили закон — тогда их снова могут объявить террористами.

В начале мая в Восточном Иерусалиме произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами, в результате которых пострадали 300 человек. Причиной стало выселение арабских семей из домов в районах Шейх-Джарра и Сильван по решению суда. Это вызвало новое обострение конфликта между Иерусалимом и Палестиной. Территория Израиля подверглась массовому ракетному обстрелу, сообщают argumenti.ru.