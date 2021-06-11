Дания обвинила Россию в двойном нарушении своих границ

Министерство обороны Дании утверждает, что российские истребители нарушили границы королевства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские самолеты 11 июня дважды за сутки вторглись в воздушное пространство Дании. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны королевства.

«Подобные нарушения воздушных границ Дании наблюдаются очень редко, поэтому два события в один и тот же день следует считать серьезными», — цитирует ТАСС министра обороны Трине Брамсена. «Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство Дании даже дважды за один день. Похоже на сознательное действие», написал в Twitter министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Чиновник добавил, что датское правительство еще изучает детали происшествия, но он уже вызвал посла РФ.

В мае российский ученый Алексей Никифоров получил в Дании три года тюремного заключения, пишет Life . По версии следствия, он собирал и передавал за деньги российской разведке информацию о Техническом университете Дании и компании в Северной Ютландии. В МИД РФ этот приговор назвали «охотой на ведьм».