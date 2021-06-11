11 июня 2021

Дания обвинила Россию в двойном нарушении своих границ

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Министерство обороны Дании утверждает, что российские истребители нарушили границы королевства Фото:

Российские самолеты 11 июня дважды за сутки вторглись в воздушное пространство Дании. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны королевства.

«Подобные нарушения воздушных границ Дании наблюдаются очень редко, поэтому два события в один и тот же день следует считать серьезными», — цитирует ТАСС министра обороны Трине Брамсена. «Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство Дании даже дважды за один день. Похоже на сознательное действие», написал в Twitter министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Чиновник добавил, что датское правительство еще изучает детали происшествия, но он уже вызвал посла РФ.

В мае российский ученый Алексей Никифоров получил в Дании три года тюремного заключения, пишет Life. По версии следствия, он собирал и передавал за деньги российской разведке информацию о Техническом университете Дании и компании в Северной Ютландии. В МИД РФ этот приговор назвали «охотой на ведьм».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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