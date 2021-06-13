Стрелявшего на Красной площади акциониста арестовали на 2 месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Пашкову. Челябинск , арест, заключение, тюрьма, задержанный, суд, клетка, наручники
Акционист Павел Крисевич стрелял холостыми патронами на Красной площади Фото:

Акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, отправили в СИЗО на срок до 11 августа. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

В отношении Крисевича 11 июня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». «Постановлением Таганского районного суда от 13.06.2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера примечания в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть, до 11.08.2021 года», — сообщает пресс-секретарь суда.

Днем 11 июня акционист Павел Крисевич устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади. Акционист сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил себе в голову пистолетом Макарова, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...