Стрелявшего на Красной площади акциониста арестовали на 2 месяца

Акционист Павел Крисевич стрелял холостыми патронами на Красной площади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, отправили в СИЗО на срок до 11 августа. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

В отношении Крисевича 11 июня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». «Постановлением Таганского районного суда от 13.06.2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера примечания в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть, до 11.08.2021 года», — сообщает пресс-секретарь суда.

Днем 11 июня акционист Павел Крисевич устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади. Акционист сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил себе в голову пистолетом Макарова, передает агентство Nation News.