Минобороны вводит новые льготы для поступающих в военные вузы

Набор проведут в регионах проживания абитуриентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2021 году абитуриенты смогут поступить в военные вузы без выезда из своих регионов. К ним отправятся выездные комиссии, рассказали в Минобороны.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны. Молодым людям, которые хотят поступить в военные вузы, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.

Выездные комиссии будут работать с 1 по 20 июля. В выездных группах будут представители вузов, психологи, специалисты по физической подготовке под руководством заместителей вузов или начальников кафедр. «Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что дети силовиков получили преимущества при поступлении в некоторые вузы России. Для этого родители абитуриентов должны были работать в МВД или Росгвардии минимум 20 лет. Закон вступил в силу с 1 мая 2021 года.