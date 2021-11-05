Юрист: когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

Юрист описал план действий в случае кражи денег с банковской карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если с банковской карты несанкционированно списали средства без непосредственного участия ее владельца, то банк обязан вернуть пропавшие деньги. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды — сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет, и подав заявление о происшествии», — рассказал Соловьев агентству «Прайм». Он отметил, что сделать это необходимо не позднее следующего дня после обнаружения кражи.

Кроме того, нужно обратиться с заявлением в полицию по месту жительства или нахождения отделения банка. По словам юриста, у кредитной организации есть 30 календарных дней на проведение внутреннего расследования. Банк будет обязан вернуть деньги, если по итогам проверки выяснится, что владелец карты не «помогал» преступникам, и кража произошла не по его вине. Если банк откажет в возврате средств, следует обратиться в Центробанк, а также подать иск в суд.

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