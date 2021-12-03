СМИ: Россия перебрасывает военное оружие на Курилы

04 декабря 2021 в 06:20 Размер текста - 17 +

РФ увеличит военную группировку на курильском острове Матуа Фото: Владимир Андреев Россия намерена расширять военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. Об этом сообщил информированный источник. Ранее стало известно, что Россия перебросила на остров Матуа береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые могут поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров. Об этом сообщили в Восточном военном округе. «На Матуа, кроме БРК «Бастион», в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО (противовоздушной обороны — прим.URA.RU), а также различные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим.URA.RU)», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что расположение острова позволяет контролировать и прикрывать ключевой для РФ океанский район на Дальнем Востоке». Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида постарается вернуть Курильские острова любыми способами — от санкций до создания ядерного оружия. Однако японцы смогут забрать Курилы, только если Россия проиграет в войне. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия намерена расширять военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. Об этом сообщил информированный источник. Ранее стало известно, что Россия перебросила на остров Матуа береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые могут поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров. Об этом сообщили в Восточном военном округе. «На Матуа, кроме БРК «Бастион», в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО (противовоздушной обороны — прим.URA.RU), а также различные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим.URA.RU)», — рассказал собеседник РИА «Новости». Он отметил, что расположение острова позволяет контролировать и прикрывать ключевой для РФ океанский район на Дальнем Востоке». Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида постарается вернуть Курильские острова любыми способами — от санкций до создания ядерного оружия. Однако японцы смогут забрать Курилы, только если Россия проиграет в войне. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин.