В ЦРУ признали фундаментальную ошибку при слежке за Россией

10 января 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

В ЦРУ ошибочно считают, что Владимир Путин стремится к конфронтации с демократическими странами, сообщил Джордж Биби Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аналитики ЦРУ совершают ошибку, когда приравнивают Россию к СССР и таким образом пытаются оценивать политику Москвы. Об этом заявил экс-сотрудник разведывательного ведомства США Джордж Биби. «Многие аналитики сравнивают Россию с бывшим СССР. Согласно этой раскладке, особенно модной в США, действия [президента РФ] Владимира Путина мотивированы стремлением к конфронтации с демократическими странами. Я считаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка. Скорее, у РФ довольно традиционная одержимость своей безопасностью», — заявил Джордж Биби в интервью французской газете Le Figaro. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что Россия за всю свою историю неоднократно подвергалась вторжению. По его словам, это делает Москву «чрезвычайно чувствительной к этому риску». Цель Кремля — сделать все, чтобы стране не угрожали соседи, считает Биби. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не собирается возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом, передает RT. При этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва ответит на продолжающиеся военные угрозы. В частности, дипломат считает, что активное военное освоение Украины НАТО представляет реальную опасность для России. По мнению Антонова, ни одно государство «не имеет права укреплять свою безопасность за счет других». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аналитики ЦРУ совершают ошибку, когда приравнивают Россию к СССР и таким образом пытаются оценивать политику Москвы. Об этом заявил экс-сотрудник разведывательного ведомства США Джордж Биби. «Многие аналитики сравнивают Россию с бывшим СССР. Согласно этой раскладке, особенно модной в США, действия [президента РФ] Владимира Путина мотивированы стремлением к конфронтации с демократическими странами. Я считаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка. Скорее, у РФ довольно традиционная одержимость своей безопасностью», — заявил Джордж Биби в интервью французской газете Le Figaro. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что Россия за всю свою историю неоднократно подвергалась вторжению. По его словам, это делает Москву «чрезвычайно чувствительной к этому риску». Цель Кремля — сделать все, чтобы стране не угрожали соседи, считает Биби. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не собирается возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом, передает RT. При этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва ответит на продолжающиеся военные угрозы. В частности, дипломат считает, что активное военное освоение Украины НАТО представляет реальную опасность для России. По мнению Антонова, ни одно государство «не имеет права укреплять свою безопасность за счет других».