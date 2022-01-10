В Кремле объяснили, как в Казахстане удалось уничтожить боевиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
События в Казахстане показали, насколько важна налаженная координация в рамках ОДКБ, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Быстро нейтрализовать боевиков в Казахстане удалось благодаря эффективным и героическим действиям республиканских силовых структур. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оперативно ввести миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности помогли скоординированные действия глав государств.

«Во-первых, почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать основную опасность полной потери контроля. Это, конечно, эффективные, героические действия казахстанских силовиков и та помощь, которую по запросу [президента Казахстана Касым-Жомара Токаева] была оказана по линии ОДКБ», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь подчеркнул, что миссия ОДКБ показала, насколько необходимо дальше продолжать процесс налаживания координации среди стран-союзников. «Все это в час X показало свою востребованность, обоснованность и актуальность. Действия были скоординированы, главы государств многократно перезванивались друг с другом», — заявил Песков.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Ему потребовалась поддержка для преодоления «террористической угрозы». В МИД Казахстана заявили, что за протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, стоят сторонники боевиков-исламистов. Миротворцы осуществляют охрану важных объектов, а также содействуют силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Быстро нейтрализовать боевиков в Казахстане удалось благодаря эффективным и героическим действиям республиканских силовых структур. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оперативно ввести миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности помогли скоординированные действия глав государств. «Во-первых, почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать основную опасность полной потери контроля. Это, конечно, эффективные, героические действия казахстанских силовиков и та помощь, которую по запросу [президента Казахстана Касым-Жомара Токаева] была оказана по линии ОДКБ», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что миссия ОДКБ показала, насколько необходимо дальше продолжать процесс налаживания координации среди стран-союзников. «Все это в час X показало свою востребованность, обоснованность и актуальность. Действия были скоординированы, главы государств многократно перезванивались друг с другом», — заявил Песков. Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Ему потребовалась поддержка для преодоления «террористической угрозы». В МИД Казахстана заявили, что за протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, стоят сторонники боевиков-исламистов. Миротворцы осуществляют охрану важных объектов, а также содействуют силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...