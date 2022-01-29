Аналитики: россияне стали реже покупать хлеб

30 января 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Жители РФ стали меньше есть хлеб и больше употреблять мяса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В прошлом году жители России покупали хлеб реже на 14%, чем в 2020-м. При этом мясо граждане стали приобретать чаще. Такие данные исследования предоставил банк «Русский стандарт». «Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%», — говорится в материалах исследования, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Помимо этого, граждане начали пить кофе чаще на 13%, чем в 2020 году. При этом молоко, наоборот, на 19% реже. Сообщается также, что сахар и подсолнечное масло в России за год подорожали на 4%. Данный показатель ниже инфляции, отмечают « Невские новости ». Ранее Банк России опубликовал данные, что в 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. В список регионов, где цены на ряд продуктов замедлились, вошли субъекты УрФО. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В прошлом году жители России покупали хлеб реже на 14%, чем в 2020-м. При этом мясо граждане стали приобретать чаще. Такие данные исследования предоставил банк «Русский стандарт». «Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%», — говорится в материалах исследования, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Помимо этого, граждане начали пить кофе чаще на 13%, чем в 2020 году. При этом молоко, наоборот, на 19% реже. Сообщается также, что сахар и подсолнечное масло в России за год подорожали на 4%. Данный показатель ниже инфляции, отмечают «Невские новости». Ранее Банк России опубликовал данные, что в 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. В список регионов, где цены на ряд продуктов замедлились, вошли субъекты УрФО. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию.