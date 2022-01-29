29 января 2022

Аналитики: россияне стали реже покупать хлеб

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Клипарт на тему криминал. Курган, хлеб, убийство, убийство, кухонный нож, нож, криминал
Жители РФ стали меньше есть хлеб и больше употреблять мяса Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В прошлом году жители России покупали хлеб реже на 14%, чем в 2020-м. При этом мясо граждане стали приобретать чаще. Такие данные исследования предоставил банк «Русский стандарт».

«Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%», — говорится в материалах исследования, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Помимо этого, граждане начали пить кофе чаще на 13%, чем в 2020 году. При этом молоко, наоборот, на 19% реже.

Сообщается также, что сахар и подсолнечное масло в России за год подорожали на 4%. Данный показатель ниже инфляции, отмечают «Невские новости».

Ранее Банк России опубликовал данные, что в 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. В список регионов, где цены на ряд продуктов замедлились, вошли субъекты УрФО. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию.

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В прошлом году жители России покупали хлеб реже на 14%, чем в 2020-м. При этом мясо граждане стали приобретать чаще. Такие данные исследования предоставил банк «Русский стандарт». «Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%», — говорится в материалах исследования, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Помимо этого, граждане начали пить кофе чаще на 13%, чем в 2020 году. При этом молоко, наоборот, на 19% реже. Сообщается также, что сахар и подсолнечное масло в России за год подорожали на 4%. Данный показатель ниже инфляции, отмечают «Невские новости». Ранее Банк России опубликовал данные, что в 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. В список регионов, где цены на ряд продуктов замедлились, вошли субъекты УрФО. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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