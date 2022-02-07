Иммунолог призвал уточнять срок годности «Спутника V» до прививки

При незначительной просрочке в несколько дней со «Спутником V» ничего не произойдет, отметил Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков посоветовал уточнять у медработников срок годности вакцины «Спутник V». Если он истек, то препарат может потерять свою эффективность или стать небезопасным. Однако иммунолог подчеркнул, что при незначительной просрочке с вакциной ничего не случится.

«В дальнейшем препарат может потерять эффективность и стать небезопасным. Может начаться „деградация“ активного вещества с образованием промежуточных продуктов, мягко говоря, неполезных для организма», — цитирует Николая Крючкова «Москва 24».

Иммунолог уточнил, что производители ежемесячно проводят контроль качества препаратов из эталонной тестовой партии. Такая процедура по прошествии времени позволяет увеличивать срок годности для вакцин других серий. Крючков отметил, что при незначительной просрочке в несколько дней или недель с препаратом может ничего не произойти.

В конце декабря 2021 года Минздрав РФ утвердил новую инструкцию, которая продлевает срок годности «Спутника V». Теперь он зависит от того, в какой форме выпускается препарат — замороженной или жидкой, — а также от производственной площадки.

Так, например, жидкий «Спутник V», который выпустили ЗАО «Лекко» и «Биокад» хранится два месяца. У компаний «Генериум» и «Фармстандарт-УфаВита» срок годности повышается до шести месяцев.

Замороженную вакцина производства «Генериума», «Биокада» И «Фармстандарта-УфаВиты» нужно использовать в течение девяти месяцев. «Спутник V», выпущенный на площадках Центра имени Гамалеи, хранится год.

Ранее первая российская вакцина от коронавируса получила постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что «Спутник V» прошел все этапы клинических исследований.

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