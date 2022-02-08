Разработчик закона о реновации попал в ДТП на Рублевке

08 февраля 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Алексей Шепель находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В крупном ДТП на Рублевке пострадал бизнесмен, председатель совета директоров компании S Holding, один из разработчиков закона о реновации Алексей Шепель. По предварительной информации, он находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию. «Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сообщил он сам РИА «Новости». Всего в аварии пострадали четыре человека, три из них оказались заблокированными в авто. По информации столичного УГИБДД, водитель Mercedes, в котором находился Шепель, двигался в сторону области и не справился с управлением, что спровоцировало массовую аварию. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают также медики и спасатели. Авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь. Алексей Шепель в свое время возглавлял одно из управлений департамента градостроительной политики правительства Москвы и являлся одним из руководителей проекта реновации жилья. Также он был помощником депутата Госдумы Галины Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В крупном ДТП на Рублевке пострадал бизнесмен, председатель совета директоров компании S Holding, один из разработчиков закона о реновации Алексей Шепель. По предварительной информации, он находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию. «Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сообщил он сам РИА «Новости». Всего в аварии пострадали четыре человека, три из них оказались заблокированными в авто. По информации столичного УГИБДД, водитель Mercedes, в котором находился Шепель, двигался в сторону области и не справился с управлением, что спровоцировало массовую аварию. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают также медики и спасатели. Авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь. Алексей Шепель в свое время возглавлял одно из управлений департамента градостроительной политики правительства Москвы и являлся одним из руководителей проекта реновации жилья. Также он был помощником депутата Госдумы Галины Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы.