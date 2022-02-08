Разработчик закона о реновации попал в ДТП на Рублевке

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ДТП. Аварии. Челябинск., мерседес, mercedes-benz, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Алексей Шепель находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию (фото из архива) Фото:

В крупном ДТП на Рублевке пострадал бизнесмен, председатель совета директоров компании S Holding, один из разработчиков закона о реновации Алексей Шепель. По предварительной информации, он находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию.

«Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сообщил он сам РИА «Новости». Всего в аварии пострадали четыре человека, три из них оказались заблокированными в авто.

По информации столичного УГИБДД, водитель Mercedes, в котором находился Шепель, двигался в сторону области и не справился с управлением, что спровоцировало массовую аварию. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают также медики и спасатели. Авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь.

Алексей Шепель в свое время возглавлял одно из управлений департамента градостроительной политики правительства Москвы и являлся одним из руководителей проекта реновации жилья. Также он был помощником депутата Госдумы Галины Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы.

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В крупном ДТП на Рублевке пострадал бизнесмен, председатель совета директоров компании S Holding, один из разработчиков закона о реновации Алексей Шепель. По предварительной информации, он находился в автомобиле Mercedes, водитель которого спровоцировал аварию. «Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — сообщил он сам РИА «Новости». Всего в аварии пострадали четыре человека, три из них оказались заблокированными в авто. По информации столичного УГИБДД, водитель Mercedes, в котором находился Шепель, двигался в сторону области и не справился с управлением, что спровоцировало массовую аварию. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают также медики и спасатели. Авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь. Алексей Шепель в свое время возглавлял одно из управлений департамента градостроительной политики правительства Москвы и являлся одним из руководителей проекта реновации жилья. Также он был помощником депутата Госдумы Галины Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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