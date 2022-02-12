Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 12 февраля. Лыжницы из РФ выиграли, хоккеисты проиграли

12 февраля 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Российские лыжницы завоевали золотую медаль Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В столице Китая Пекине завершился восьмой день зимних Олимпийских игр-2022. У России появилась еще одна медаль, а сборная по хоккею проиграла Чехии 5:6. Медальный зачет 1. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 2. Норвегия — 17 медалей, 8 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых 3. США — 11 медалей, 5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 4. Нидерланды — 11 медалей, 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые 5. Швеция — 10 медалей, 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых 6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых 7. Китай — 8 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовых 8. Россия — 13 медалей, 3 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает четвертое место. Соревнования за день Лыжи Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Победу российской сборной, в том числе, принесла уроженка Тюменской области Татьяна Сорина. Хоккей Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1, но после решения судей счет сравнялся. Биатлон Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Фигурное катание Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов. Керлинг Российские керлингистки уступили на Олимпиаде в Пекине соперницам из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Корейцам проиграли 5:9, японцам — 5:10. Сноуборд Российская сборная по сноуборд-кроссу проиграла в полуфинале соревнований соперникам из Канады, Италии и Британии. В этом турнире Россия была представлена Даниилом Донских и Кристиной Пауль. Конькобежный спорт Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В четвертьфинале россиянки заняли четвертое место. Допинговый скандал: Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что России потребуется взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице Китая Пекине завершился восьмой день зимних Олимпийских игр-2022. У России появилась еще одна медаль, а сборная по хоккею проиграла Чехии 5:6. Медальный зачет 1. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 2. Норвегия — 17 медалей, 8 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых 3. США — 11 медалей, 5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 4. Нидерланды — 11 медалей, 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые 5. Швеция — 10 медалей, 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых 6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых 7. Китай — 8 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовых 8. Россия — 13 медалей, 3 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает четвертое место. Соревнования за день Лыжи Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Победу российской сборной, в том числе, принесла уроженка Тюменской области Татьяна Сорина. Хоккей Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1, но после решения судей счет сравнялся. Биатлон Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Фигурное катание Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов. Керлинг Российские керлингистки уступили на Олимпиаде в Пекине соперницам из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Корейцам проиграли 5:9, японцам — 5:10. Сноуборд Российская сборная по сноуборд-кроссу проиграла в полуфинале соревнований соперникам из Канады, Италии и Британии. В этом турнире Россия была представлена Даниилом Донских и Кристиной Пауль. Конькобежный спорт Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В четвертьфинале россиянки заняли четвертое место. Допинговый скандал: Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что России потребуется взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна.