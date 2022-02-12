12 февраля 2022

Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 12 февраля. Лыжницы из РФ выиграли, хоккеисты проиграли

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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, лыжница
Российские лыжницы завоевали золотую медаль Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В столице Китая Пекине завершился восьмой день зимних Олимпийских игр-2022. У России появилась еще одна медаль, а сборная по хоккею проиграла Чехии 5:6.

Медальный зачет

1. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая

2. Норвегия — 17 медалей, 8 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых

3. США — 11 медалей, 5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая

4. Нидерланды — 11 медалей, 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые

5. Швеция — 10 медалей, 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых

6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых

7. Китай — 8 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовых

8. Россия — 13 медалей, 3 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает четвертое место.

Соревнования за день

Лыжи

Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Победу российской сборной, в том числе, принесла уроженка Тюменской области Татьяна Сорина.

Хоккей

Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве.

Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1, но после решения судей счет сравнялся.

Биатлон

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе.

Фигурное катание

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов.

Керлинг

Российские керлингистки уступили на Олимпиаде в Пекине соперницам из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Корейцам проиграли 5:9, японцам — 5:10.

Сноуборд

Российская сборная по сноуборд-кроссу проиграла в полуфинале соревнований соперникам из Канады, Италии и Британии. В этом турнире Россия была представлена Даниилом Донских и Кристиной Пауль.

Конькобежный спорт

Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В четвертьфинале россиянки заняли четвертое место.

Допинговый скандал:

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что России потребуется взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна.

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В столице Китая Пекине завершился восьмой день зимних Олимпийских игр-2022. У России появилась еще одна медаль, а сборная по хоккею проиграла Чехии 5:6. Медальный зачет 1. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 2. Норвегия — 17 медалей, 8 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых 3. США — 11 медалей, 5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 4. Нидерланды — 11 медалей, 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые 5. Швеция — 10 медалей, 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых 6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых 7. Китай — 8 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовых 8. Россия — 13 медалей, 3 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает четвертое место. Соревнования за день Лыжи Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Победу российской сборной, в том числе, принесла уроженка Тюменской области Татьяна Сорина. Хоккей Сборная России по хоккею упустила победу в напряженном матче с чехами, окончившимся со счетом 5:6. Победная шайба была заброшена уже в овертайме, в то время, как россияне оказались в меньшинстве. Во время хоккейного матча на зимней Олимпиаде в Пекине судьи отменили гол женской сборной Олимпийского комитета РФ. Россиянки обыгрывали соперниц из Швейцарии со счетом 2:1, но после решения судей счет сравнялся. Биатлон Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Фигурное катание Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине. За свой прокат спортсмены получили от судей 88,85 баллов. Керлинг Российские керлингистки уступили на Олимпиаде в Пекине соперницам из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Корейцам проиграли 5:9, японцам — 5:10. Сноуборд Российская сборная по сноуборд-кроссу проиграла в полуфинале соревнований соперникам из Канады, Италии и Британии. В этом турнире Россия была представлена Даниилом Донских и Кристиной Пауль. Конькобежный спорт Российские конькобежки вышли в полуфинал командной гонки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). В четвертьфинале россиянки заняли четвертое место. Допинговый скандал: Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что России потребуется взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс написала материал, в котором выступила в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. По словам американки, система Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна.
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