Politico заявила об издевательском шаге Путина против Запада

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Лужники, Путин. Москва, путин владимир
Путин троллит Запад переводом оплаты за газ в рубли, пишет издание Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение прездиента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ РФ в рубли является «троллингом Запада». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова суверенного стратега по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тимоти Эша.

«Это игра, чтобы затроллить Запад, чтобы он смягчил санкции. Он хочет заставить Запад — если они хотят продолжать импорт энергоносителей из России — заключать сделки с российскими компаниями. Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы», — приводит слова Эша издание Politico.

Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Со странами партнерами же председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил расплачиваться в национальных валютах этих стран либо за биткоины.

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Решение прездиента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ РФ в рубли является «троллингом Запада». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова суверенного стратега по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тимоти Эша. «Это игра, чтобы затроллить Запад, чтобы он смягчил санкции. Он хочет заставить Запад — если они хотят продолжать импорт энергоносителей из России — заключать сделки с российскими компаниями. Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы», — приводит слова Эша издание Politico. Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Со странами партнерами же председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил расплачиваться в национальных валютах этих стран либо за биткоины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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